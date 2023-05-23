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Байден перед самітом НАТО відвідає Фінляндію, щоб послати сигнал Росії – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 11:37

Президент США Джо Байден на початку липня приїде до Фінляндії на саміт північноєвропейських країн та Сполучених Штатів. 

Про це з посиланням на джерела повідомило видання Iltalehti, пише "Європейська правда".

Очікують, що у саміті в Гельсінкі візьмуть участь Байден, президент Фінляндії Саулі Нііністьо, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре і прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

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Візит Байдена до Фінляндії співпаде з початком Вільнюського саміту НАТО. Глави держав НАТО зустрінуться в Литві 11 і 12 липня. Можливою датою візиту можуть бути вихідні перед самітом, тобто 8-9 липня.

Джерела зазначили виданню, що США хочуть надіслати сигнал Росії про свою відданість захисту Фінляндії, які у квітні приєдналась до НАТО, і всіх північноєвропейських країн.

Це буде перший візит чинного президента США до Фінляндії, який не буде безпосередньо пов'язаний з відносинами Сполучених Штатів з Росією, підкреслило видання.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у травні лідери Данії, Ісландії, Норвегії, України, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі в середу оприлюднили спільну заяву, де підтримали європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

За підсумками саміту України й північноєвропейських держав президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.

Теми: БайденФінляндіяНАТО
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