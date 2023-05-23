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Байден перед саммитом НАТО посетит Финляндию, чтобы послать сигнал России – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 11:37

Президент США Джо Байден в начале июля приедет в Финляндию на саммит североевропейских стран и Соединенных Штатов.

Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Iltalehti, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что в саммите в Хельсинки примут участие Байден, президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

Визит Байдена в Финляндию близок к началу Вильнюсского саммита НАТО. Главы государств НАТО встретятся в Литве 11 и 12 июля. Возможной датой визита могут быть выходные перед саммитом, то есть 8-9 июля.

Источники отметили изданию, что США хотят послать сигнал России о своей приверженности защите Финляндии, которая в апреле присоединилась к НАТО, и всех североевропейских стран.

Это будет первый визит действующего президента США в Финляндию, который не будет напрямую связан с отношениями Соединенных Штатов с Россией, подчеркнуло издание.

Напомним, в мае лидеры Дании, Исландии, Норвегии, Украины, Финляндии и Швеции по итогам саммита в Хельсинки в среду обнародовали совместное заявление, где поддержали европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

ВИДЕО ДНЯ

По итогам саммита Украины и североевропейских государств президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.

Темы: БайденФинляндияНАТО
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