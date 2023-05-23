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У Польщі на будинок впав загадковий предмет, прокуратура проводить розслідування

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 11:38

Невідомий предмет впав на житловий будинок у Ракові у Великопольському воєводстві, пробивши наскрізь дах. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Предмет завдав серйозних пошкоджень даху, пробив його і впав усередину, зупинившись на підлозі горища. Внаслідок інциденту, що стався ще 4 квітня, ніхто не постраждав. 

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Мешканець будинку розповів, що виявив дивний предмет, коли повернувся додому з роботи. "(В даху. – Ред.) була така дірка, наче її залишила якась бомба. Вона була приблизно метр на 70 см", – зазначив він.

 
Фото: RMF FM

За словами очевидців, предмет виглядав наче частина чавунного кола. Коли він полетів униз і розбився, то розламався навпіл. Один елемент важив близько двох кілограмів.

 
Фото: RMF FM

Про інцидент проінформували поліцію та військову поліцію, справу розслідує прокуратура Великопольського воєводства в Коніні. 

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Слідчі звернулися до служб, які розслідують інциденти в цивільній і військовій авіації, однак ті виключили, що об'єкт був компонентом літака.

Прокуратура також звернулася за допомогою до Польського агентства аеронавігаційних послуг. Воно встановило, що в момент, коли чавунний предмет продірявив дах, над Раковом пролітав літак до Ірландії. У тамтешньому аеропорту технічні бригади перевіряли, чи не відвалилися якісь деталі від борта, однак машина виявилась цілою.

Справу також розслідувала військова поліція, але вона вирішила, що не має компетенції вести провадження. 

Прокуратура Коніна разом з поліцією міста Слесін розглядають несподівану версію, що предмет був частиною сільськогосподарської машини, яка могла від'єднатися від неї під час роботи. Остаточний висновок з цього приводу має зробити експертиза. 

Нагадаємо, в кінці квітня Міністерство національної оборони Польщі повідомило, що в Замості, приблизно за 15 км від Бидгоща, знайшли залишки невстановленого військового об'єкта. 

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак згодом заявив, що йому у грудні не доповіли про потрапляння у повітряний простір країни ракети, уламки якої нещодавно знайшли на півночі Польщі – хоча військові відстежували її і намагалися шукати

Детальніше про цей інцидент читайте у статті Польща пропустила ракетний удар: як російська Х-55 біля "столиці НАТО" підірвала політику країни

Теми: Польщанадзвичайна подія
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