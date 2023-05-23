Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше на дом упал загадочный предмет, прокуратура проводит расследование

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 11:38

Неизвестный предмет упал на жилой дом в Ракове в Великопольском воеводстве, пробив крышу насквозь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Предмет нанес серьезные повреждения крыше, пробил ее и упал внутрь, на пол чердака. В результате инцидента, произошедшего еще 4 апреля, никто не пострадал.

Реклама:

Житель дома рассказал, что обнаружил странный предмет, когда вернулся домой с работы. "(В крыше. – Ред.) была такая дырка, как будто ее оставила какая-то бомба. Она была примерно метр на 70 см", – отметил он.

 
Фото: RMF FM

По словам очевидцев, предмет выглядел как часть чугунного круга. Когда он полетел вниз и разбился, то разломился пополам. Один элемент весил около двух килограммов.

 
Фото: RMF FM

Об инциденте проинформировали полицию и военную полицию, дело расследует прокуратура Великопольского воеводства в Конине.

ВИДЕО ДНЯ

Следователи обратились в службы, которые расследуют инциденты в гражданской и военной авиации, однако те исключили, что объект был компонентом самолета.

Прокуратура также обратилась за помощью к Польскому агентству аэронавигационных услуг. Оно установило, что в момент, когда чугунный предмет продырявил крышу, над Раковом пролетал самолет в Ирландию. В тамошнем аэропорту технические бригады проверяли, не отвалились ли какие-то детали от борта, однако машина оказалась целой.

Дело также расследовала военная полиция, но она решила, что не имеет компетенции вести производство.

Прокуратура Конина вместе с полицией города Слесин рассматривают неожиданную версию, что предмет был частью сельскохозяйственной машины, которая могла отсоединиться от нее во время работы. Окончательный вывод по этому поводу должна сделать экспертиза.

Напомним, в конце апреля Министерство национальной обороны Польши сообщило, что в Замостье, примерно в 15 км от Быдгоща, нашли остатки неустановленного военного объекта.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак впоследствии заявил, что ему в декабре не доложили о попадании в воздушное пространство страны ракеты, обломки которой недавно нашли на севере Польши – хотя военные отслеживали ее и пытались искать

Подробнее об этом инциденте читайте в статье Польша пропустила ракетный удар: как российская Х-55 возле "столицы НАТО" подорвала политику страны

Темы: Польшачрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Польша
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
Последние новости
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
Все новости...
Реклама: