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На Волині викрили компанію, яка продавала в Росію комплектуючі для субмарин

Альона Мазуренко Вівторок, 23 травня 2023, 12:05
На Волині викрили компанію, яка продавала в Росію комплектуючі для субмарин

Служба безпеки викрила волинську компанію, яка постачала в Росію комплектуючі для виробництва підводних човнів.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки ліквідувала ще одну тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України в РФ.

До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.

Ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів.

Саме ці рідкісні вироби фігуранти продавали до країни-агресора".

Деталі: Для маскування своєї діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з країн Європи.

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Керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями "л/днр".

За схемою, іноземна компанія закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію.

З початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально "експортували" майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів.

 

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності та гроші.

Слідчі СБУ порушили кримінальне провадження за ч.4 ст.111-1 ККУ (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором).

Керівнику волинського підприємства-виробника планують повідомити про підозру.

 

Теми: СБУвійнаРосія
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