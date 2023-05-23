На Волыни разоблачили компанию, которая продавала в Россию комплектующие для субмарин
Служба безопасности разоблачила волынскую компанию, которая поставляла в Россию комплектующие для производства подводных лодок.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Служба безопасности ликвидировала еще одну теневую схему продажи стратегически важной продукции из Украины в РФ.
К организации сделки причастен руководитель одной из волынских компаний, которая производит высокотехнологичные изделия для опорно-поворотных механизмов.
Эта продукция используется для производства тяжелой техники, в том числе подводных лодок.
Именно эти редкие изделия фигуранты продавали в страну-агрессора".
Детали: Для маскировки своей деятельности злоумышленники задействовали аффилированную фирму на территории одной из стран Европы.
Руководитель этой фирмы сотрудничает с террористическими организациями "л/днр".
По схеме, иностранная компания закупала продукцию украинского завода якобы для своих нужд, а затем переправляла ее конечным заказчикам в Россию.
С начала полномасштабного вторжения дельцы нелегально "экспортировали" почти 200 тыс. единиц критически важных изделий.
Во время обысков на производстве и в помещениях фигурантов обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны и документы с доказательствами незаконной деятельности и деньги.
Следователи СБУ возбудили уголовное производство по ч.4 ст.111-1 УК (пособничество производству хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором).
Руководителю волынского предприятия-производителя планируют сообщить о подозрении.