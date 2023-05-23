Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд у Гамбурзі ув'язнив чоловіка, який називав Україну "терористичною" і підтримував Росію

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 12:27
Суд у Гамбурзі ув'язнив чоловіка, який називав Україну терористичною і підтримував Росію
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

У понеділок земельний суд Гамбурга засудив 32-річного Марселя Й. до трьох років ув'язнення, у тому числі за схвалення агресивної війни Росії проти України та зберігання зброї. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Die Welt.

За словами представника суду, трирічний вирок був обумовлений головним чином тим, що обвинувачений уже був засуджений до ув'язнення у квітні окружним судом Берліна за напад на журналіста. З юридичних причин необхідно було сформувати так званий "загальний вирок".

За напад берлінський суд засудив чоловіка до двох років та чотирьох місяців позбавлення волі. Згідно з обвинувальним висновком у гамбурзькому суді, 32-річний чоловік виправдовував російську агресивну війну проти України в соціальних мережах, а також називав Україну "терористичною державою".

Він вів канал у мережі Telegram, назва та логотип якого були пов'язані з ультранаціоналістичною російською партією "Другая Россия". Він також був засуджений за порушення Закону про зброю, оскільки мав заборонений ніж.

Засуджений агітував на користь президента Росії Володимира  Путіна та його ідеологічних прихильників, таких як ультранаціоналіст Олександр Дугін. Згідно з обвинуваченням, засуджений є послідовником "проросійських націонал-більшовицьких ідей". 

Крім того, він використовував російський символ військової пропаганди "Z", за демонстрацію якого у Німеччині карають.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у квітні адміністративний суд німецького міста Кобленц відхилив позов подружжя про зміну прізвища, яке звучить як російське.

У березні суд німецького міста Вісбаден ухвалив рішення оштрафувати на 1500 євро чоловіка, який ходив на роботу з футболкою із символом російської агресії 

Теми: Німеччинасудвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
Німеччина
В опозиції Німеччини виступили за надання німецьких крилатих ракет Україні
Глави МЗС Німеччини та Угорщини посперечались через роль OTP Bank у війні в Україні
Вибухи на "Північних потоках": німецькі ЗМІ знайшли новий слід, який веде в Україну
Останні новини
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
09:54
Нові санкції ЄС окрім Угорщини блокує ще одна країна - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: