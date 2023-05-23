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Суд у Гамбурзі ув'язнив чоловіка, який називав Україну "терористичною" і підтримував Росію

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 12:27
Суд у Гамбурзі ув'язнив чоловіка, який називав Україну терористичною і підтримував Росію
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

У понеділок земельний суд Гамбурга засудив 32-річного Марселя Й. до трьох років ув'язнення, у тому числі за схвалення агресивної війни Росії проти України та зберігання зброї. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Die Welt.

За словами представника суду, трирічний вирок був обумовлений головним чином тим, що обвинувачений уже був засуджений до ув'язнення у квітні окружним судом Берліна за напад на журналіста. З юридичних причин необхідно було сформувати так званий "загальний вирок".

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За напад берлінський суд засудив чоловіка до двох років та чотирьох місяців позбавлення волі. Згідно з обвинувальним висновком у гамбурзькому суді, 32-річний чоловік виправдовував російську агресивну війну проти України в соціальних мережах, а також називав Україну "терористичною державою".

Він вів канал у мережі Telegram, назва та логотип якого були пов'язані з ультранаціоналістичною російською партією "Другая Россия". Він також був засуджений за порушення Закону про зброю, оскільки мав заборонений ніж.

Засуджений агітував на користь президента Росії Володимира  Путіна та його ідеологічних прихильників, таких як ультранаціоналіст Олександр Дугін. Згідно з обвинуваченням, засуджений є послідовником "проросійських націонал-більшовицьких ідей". 

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Крім того, він використовував російський символ військової пропаганди "Z", за демонстрацію якого у Німеччині карають.

Нагадаємо, у квітні адміністративний суд німецького міста Кобленц відхилив позов подружжя про зміну прізвища, яке звучить як російське.

У березні суд німецького міста Вісбаден ухвалив рішення оштрафувати на 1500 євро чоловіка, який ходив на роботу з футболкою із символом російської агресії 

Теми: Німеччинасудвійна
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