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Суд в Гамбурге посадил мужчину, который называл Украину "террористической" и поддерживал Россию

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 12:27
Суд в Гамбурге посадил мужчину, который называл Украину террористической и поддерживал Россию
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

В понедельник земельный суд Гамбурга приговорил 32-летнего Марселя Й. к трем годам заключения, в том числе за одобрение агрессивной войны России против Украины и хранение оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Die Welt.

По словам представителя суда, трехлетний приговор был обусловлен главным образом тем, что обвиняемый уже был приговорен к заключению в апреле окружным судом Берлина за нападение на журналиста. По юридическим причинам необходимо было сформировать так называемый "общий приговор".

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За нападение берлинский суд приговорил мужчину к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Согласно обвинительному заключению в гамбургском суде, 32-летний мужчина оправдывал российскую агрессивную войну против Украины в социальных сетях, а также называл Украину "террористическим государством".

Он вел канал в сети Telegram, название и логотип которого были связаны с ультранационалистической российской партией "Другая Россия". Он также был осужден за нарушение Закона об оружии, поскольку имел запрещенный нож.

Осужденный агитировал в пользу президента России Владимира Путина и его идеологических сторонников, таких как ультранационалист Александр Дугин. Согласно обвинению, осужденный является последователем "пророссийских национал-большевистских идей".

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Кроме того, он использовал российский символ военной пропаганды "Z", за демонстрацию которого в Германии наказывают.

Напомним, в апреле административный суд немецкого города Кобленц отклонил иск супругов об изменении фамилии, которая звучит как русская.

В марте суд немецкого города Висбаден принял решение оштрафовать на 1500 евро мужчину, который ходил на работу в футболке с символом российской агрессии.

Темы: Германиясудвойна
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