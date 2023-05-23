Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Орбан заявив, що Україна не виграє війну проти Росії

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 13:09

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбана переконаний, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв'язала Росія.

Про це Орбан заявив у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, угорський прем’єр сказав, що Угорщина не належить до "мейнстримного європейського підходу" у контексті російсько-української війни. 

"Моєю позицією, позицією Угорщини від самого початку було, що ця війна є провалом дипломатії, її ніколи не повинно було бути. Дивлячись на те, що відбувається на передовій, для нас є очевидним: рішення на полі бою не працює.

Ви правильно сказали, що Росія вторглася в Україну. Але питання не в тому, хто до кого вторгся, питання у тому, що буде наступного ранку. Наступного ранку, і це є фактом, помре ще більше і більше людей. Немає шансів для перемоги для жодної зі сторін. Це війна, яка позбавляє багатьох людей життя, не даючи результату", – заявив Орбан.

Він додав, що емоційно війна є "трагічною", і серця угорців "з українцями". Угорщина, за словами Орбана, розуміє, "як багато страждають українців".

"Але я говорю як політик, який повинен врятувати життя… Найважливіше для міжнародної політичної спільноти – врятувати життя, особливо коли ви переконані, так само, як я, що немає жодних шансів виграти цю війну", – сказав Орбан.

ВІДЕО ДНЯ

На уточнювальне запитання, чи справді він переконаний, що Україна не здатна виграти війну, Орбан відповів ствердно. 

"Моя позиція полягає у тому, що, дивлячись на реальність, цифри, обстановку, на той факт, що НАТО не готовий відправити війська, є очевидним: не може бути перемоги для бідних українців на полі бою. Це моя позиція", – сказав він.

Глава угорського уряду зазначив, що треба переконати кожного у необхідності досягти єдиного можливого рішення, яким, за його словами, є припинення вогню. "Після припинення вогню повинні початися мирні переговори", – сказав Орбан. 

Він також зазначив, що Угорщина має унікальну ситуацію у цій війні, тому що "Україна не є віддаленою країною". 

"Україна є нашою сусідкою. І друге – ми маємо етнічні меншини, які живуть в Україні, 200 тисяч чи щось таке. Вони є частиною війни, їх мобілізують в українську армію, і вони помирають. Ми втрачаємо життя щоденно, і угорські життя також. Тож ми розглядаємо всю цю ситуацію під особливим кутом", – заявив Орбан.

Як відомо, Угорщина заблокувала черговий транш на 500 млн євро з Європейського фонду миру, що підтримує Україну зброєю. Причина – оголошення Україною OTP Bank "спонсором війни".

Німеччина та Угорщина посперечалися в понеділок під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі через роль цього банку в російській війні.

Теми: ОрбанУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
Орбан
МЗС Австрії викликало посла Угорщини через "тюремне рішення" уряду Орбана
Орбан: Угорщина підтримує всі мирні плани, але потрібен перший крок
"Ніхто не змушує угорців бути в ЄС": Чехію розлютили коментарі Орбана про Євросоюз і Гітлера
Останні новини
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
09:54
Нові санкції ЄС окрім Угорщини блокує ще одна країна - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: