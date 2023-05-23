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Орбан заявил, что Украина не выиграет войну против России

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 13:09

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбана убежден, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия.

Об этом Орбан заявил в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, венгерский премьер сказал, что Венгрия не принадлежит к "мейнстримному европейскому подходу" в контексте российско-украинской войны.

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"Моей позицией, позицией Венгрии с самого начала было, что эта война является провалом дипломатии, ее никогда не должно было быть. Глядя на то, что происходит на передовой, для нас очевидно: решение на поле боя не работает.

Вы правильно сказали, что Россия вторглась в Украину. Но вопрос не в том, кто к кому вторгся, вопрос в том, что будет на следующее утро. На следующее утро, и это является фактом, умрет еще больше и больше людей. Нет шансов для победы ни для одной из сторон. Это война, которая лишает многих людей жизни, не давая результата", – заявил Орбан.

Он добавил, что эмоционально война "трагична", и сердца венгров "с украинцами". Венгрия, по словам Орбана, понимает, "как много страдают украинцы".

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"Но я говорю как политик, который должен спасти жизни... Самое важное для международного политического сообщества – спасти жизни, особенно когда вы убеждены, так же, как я, что нет никаких шансов выиграть эту войну", – сказал Орбан.

На уточняющий вопрос, действительно ли он убежден, что Украина не способна выиграть войну, Орбан ответил утвердительно.

"Моя позиция заключается в том, что, глядя на реальность, цифры, обстановку, на тот факт, что НАТО не готов отправить войска, очевидно: не может быть победы для бедных украинцев на поле боя. Это моя позиция", – сказал он.

Глава венгерского правительства отметил, что надо убедить каждого в необходимости достичь единственного возможного решения, которым, по его словам, является прекращение огня. "После прекращения огня должны начаться мирные переговоры", – сказал Орбан.

Он также отметил, что Венгрия имеет уникальную ситуацию в этой войне, потому что "Украина не является отдаленной страной".

"Украина является нашей соседкой. И второе – мы имеем этнические меньшинства, которые живут в Украине, 200 тысяч или что-то такое. Они являются частью войны, их мобилизуют в украинскую армию, и они умирают. Мы теряем жизни ежедневно, и венгерские жизни также. Поэтому мы рассматриваем всю эту ситуацию под особым углом", – заявил Орбан.

Как известно, Венгрия заблокировала очередной транш на 500 млн евро из Европейского фонда мира, который поддерживает Украину оружием. Причина – объявление Украиной OTP Bank "спонсором войны".

Германия и Венгрия поспорили в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли этого банка в российской войне.

Темы: ОрбанУкраинавойна
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