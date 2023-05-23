Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Орбан – Україні: "Хочете грошей – не вводьте санкції проти наших компаній"

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 17:44

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан прокоментував внесення угорського банку OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як пише "Європейська правда", свій коментар Орбан виголосив під час інтерв’ю редактору Bloomberg у Катарі у вівторок.

Коментуючи блокування Угорщиною нового пакета санкцій Європейського Союзу проти України та коштів з Європейського фонду миру, угорський прем’єр назвав це "питанням принципу" й підтримав позицію голови МЗС Угорщини Петера Сійярто.

"Міністр закордонних справ правильно сказав. Якщо така країна, як Україна, хотіла б отримати вашу фінансову підтримку, що для них є неминучим, вона не може вносити ваші компанії в "чорний список", – сказав він.

"Ви не можете мати і те, й те одночасно. Хочете грошей – будьте ласкаві, поважайте нас. І не вводьте санкцій проти наших компаній. Ось і все", – додав Орбан.

Як відомо, Угорщина заблокувала черговий транш на 500 млн євро з Європейського фонду миру, що підтримує Україну зброєю. Причина – оголошення Україною OTP Bank "спонсором війни". Німеччина та Угорщина посперечалися в понеділок під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі через роль цього банку в російській війні.

Нагадаємо, в інтерв'ю Bloomberg Віктор Орбан також заявив, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв'язала Росія. В МЗС України заяви угорського прем'єра різко розкритикували.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ОрбанУкраїнасанкціїгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
Орбан
Орбан заявив, що Україна не виграє війну проти Росії
МЗС Австрії викликало посла Угорщини через "тюремне рішення" уряду Орбана
Орбан: Угорщина підтримує всі мирні плани, але потрібен перший крок
Останні новини
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
09:54
Нові санкції ЄС окрім Угорщини блокує ще одна країна - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: