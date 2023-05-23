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Орбан – Україні: "Хочете грошей – не вводьте санкції проти наших компаній"

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 17:44

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан прокоментував внесення угорського банку OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як пише "Європейська правда", свій коментар Орбан виголосив під час інтерв’ю редактору Bloomberg у Катарі у вівторок.

Коментуючи блокування Угорщиною нового пакета санкцій Європейського Союзу проти України та коштів з Європейського фонду миру, угорський прем’єр назвав це "питанням принципу" й підтримав позицію голови МЗС Угорщини Петера Сійярто.

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"Міністр закордонних справ правильно сказав. Якщо така країна, як Україна, хотіла б отримати вашу фінансову підтримку, що для них є неминучим, вона не може вносити ваші компанії в "чорний список", – сказав він.

"Ви не можете мати і те, й те одночасно. Хочете грошей – будьте ласкаві, поважайте нас. І не вводьте санкцій проти наших компаній. Ось і все", – додав Орбан.

Як відомо, Угорщина заблокувала черговий транш на 500 млн євро з Європейського фонду миру, що підтримує Україну зброєю. Причина – оголошення Україною OTP Bank "спонсором війни". Німеччина та Угорщина посперечалися в понеділок під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі через роль цього банку в російській війні.

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Нагадаємо, в інтерв'ю Bloomberg Віктор Орбан також заявив, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв'язала Росія. В МЗС України заяви угорського прем'єра різко розкритикували.

Теми: ОрбанУкраїнасанкціїгроші
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