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Орбан - Украине: "Хотите денег - не вводите санкции против наших компаний"

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 17:44

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан прокомментировал внесение венгерского банка OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

Как пишет "Европейская правда", свой комментарий Орбан произнес во время интервью редактору Bloomberg в Катаре во вторник.

Комментируя блокирование Венгрией нового пакета санкций Европейского Союза против Украины и средств из Европейского фонда мира, венгерский премьер назвал это "вопросом принципа" и поддержал позицию главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

"Министр иностранных дел правильно сказал. Если такая страна, как Украина, хотела бы получить вашу финансовую поддержку, что для них неизбежно, она не может вносить ваши компании в "черный список", – сказал он.

"Вы не можете иметь и то, и другое одновременно. Хотите денег – будьте добры, уважайте нас. И не вводите санкций против наших компаний. Вот и все", – добавил Орбан.

Как известно, Венгрия заблокировала очередной транш на 500 млн евро из Европейского фонда мира, поддерживающего Украину оружием. Причина – объявление Украиной OTP Bank "спонсором войны". Германия и Венгрия поспорили в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли этого банка в российской войне.

Напомним, в интервью Bloomberg Виктор Орбан также заявил, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия. В МИД Украины заявления венгерского премьера резко раскритиковали.

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Темы: ОрбанУкраинасанкцииденьги
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