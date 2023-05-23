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Орбан - Украине: "Хотите денег - не вводите санкции против наших компаний"

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 17:44

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан прокомментировал внесение венгерского банка OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

Как пишет "Европейская правда", свой комментарий Орбан произнес во время интервью редактору Bloomberg в Катаре во вторник.

Комментируя блокирование Венгрией нового пакета санкций Европейского Союза против Украины и средств из Европейского фонда мира, венгерский премьер назвал это "вопросом принципа" и поддержал позицию главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

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"Министр иностранных дел правильно сказал. Если такая страна, как Украина, хотела бы получить вашу финансовую поддержку, что для них неизбежно, она не может вносить ваши компании в "черный список", – сказал он.

"Вы не можете иметь и то, и другое одновременно. Хотите денег – будьте добры, уважайте нас. И не вводите санкций против наших компаний. Вот и все", – добавил Орбан.

Как известно, Венгрия заблокировала очередной транш на 500 млн евро из Европейского фонда мира, поддерживающего Украину оружием. Причина – объявление Украиной OTP Bank "спонсором войны". Германия и Венгрия поспорили в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли этого банка в российской войне.

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Напомним, в интервью Bloomberg Виктор Орбан также заявил, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия. В МИД Украины заявления венгерского премьера резко раскритиковали.

Темы: ОрбанУкраинасанкцииденьги
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