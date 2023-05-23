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Столтенберг: Надання Україні F-16 не робить НАТО стороною війни з РФ

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 17:47

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг привітав рішення про підготовку українських льотчиків на винищувачах F-16, підкресливши, що їхнє надання не зробить НАТО стороною у війні з Росією.

Про це Столтенберг сказав журналістам перед зустріччю міністрів оборони держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Генсек НАТО зазначив, що рішення про підготовку українських льотчиків "дає можливість також пізніше ухвалити рішення щодо постачання" F-16, що держави-учасники "коаліції винищувачів" мають вирішити окремо.

"Це важливий крок, який частково дозволить нам на певному етапі надати (Україні – ред.) винищувачі, але також надсилає дуже чіткий сигнал, що наша підтримка буде довгостроковою і Росія не зможе її "перечекати", – наголосив він.

Столтенберг нагадав, що Україна має право на самооборону проти повномасштабної російської агресії, а НАТО в цьому їй допомагає.

"Допомагати їм (українцям – ред.) захищати право ООН, міжнародне право від агресивної війни – це наше право. Це не робить НАТО і членів Альянсу стороною конфлікту. Але ми підтримуємо Україну в її захисті від агресивної війни, брутального вторгнення Путіна", – підсумував генсек.

Минулого тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, ДаніяСполучені Штати і Португалія.

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Напередодні міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що на постачання винищувачів F-16 в Україну піде "у найкращому випадку кілька місяців".

Теми: НАТОРосіявійна
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