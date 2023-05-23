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Столтенберг: Предоставление Украине F-16 не делает НАТО стороной войны с РФ

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 17:47

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг приветствовал решение о подготовке украинских летчиков на истребителях F-16, подчеркнув, что их предоставление не сделает НАТО стороной в войне с Россией.

Об этом Столтенберг сказал журналистам перед встречей министров обороны государств-членов Европейского Союза в Брюсселе во вторник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Генсек НАТО отметил, что решение о подготовке украинских летчиков "дает возможность также позже принять решение о поставках" F-16, что государства-участники "коалиции истребителей" должны решить отдельно.

"Это важный шаг, который частично позволит нам на определенном этапе предоставить (Украине – ред.) истребители, но также посылает очень четкий сигнал, что наша поддержка будет долгосрочной и Россия не сможет ее "переждать", – подчеркнул он.

Столтенберг напомнил, что Украина имеет право на самооборону против полномасштабной российской агрессии, а НАТО в этом ей помогает.

"Помогать им (украинцам – ред.) защищать право ООН, международное право от агрессивной войны – это наше право. Это не делает НАТО и членов Альянса стороной конфликта. Но мы поддерживаем Украину в ее защите от агрессивной войны, грубого вторжения Путина", – подытожил генсек.

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, ДанияСША и Португалия.

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Накануне министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что на поставку истребителей F-16 в Украину уйдет "в лучшем случае несколько месяцев".

Темы: НАТОРосcиявойна
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