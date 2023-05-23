Орбан: Сподіваюся, Трамп стане президентом

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив сподівання, що Дональд Трамп переможе на виборах президента США у 2024 році.

Як пише "Європейська правда", таке Орбан заявив під час інтерв’ю редактору Bloomberg у Катарі у вівторок.

На питання, чи сподівається угорський прем’єр на перемогу Трампа на прийдешніх президентських виборах, він сказав: "Я сподіваюсь на це" – і схрестив пальці.

Іншого потенційного кандидата від Республіканської партії на виборах президента США Рона ДеСантіса Орбан також назвав хорошим, та, за його словами, "я належу до клубу ветеранів, а ветерани підтримують одне одного".

Водночас прем’єр Угорщини відмовився прямо критикувати чинного президента Штатів Джо Байдена, сказавши, що це "не гарна бізнес-ідея". Натомість він розкритикував американських демократів загалом, звинувативши їх у прагненні "змушувати нас певним чином жити".

"Нам це не до вподоби. У нас – своя культура, культура визначає, як ми живемо. Тож не втручайтесь, не повчайте, не кажіть, що добре, що погано. Нам це не подобається. І Дональд Трамп це розуміє. І це важливо", – додав він.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає чинного президента США Байдена "кращим" за попередника Трампа. Обоє вже оголосили про наміри вдруге змагатися за президентську посаду на виборах 2024 року.

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Хоча близько половини членів його Демократичної партії вважають, що він не повинен переобиратись, опитування свідчать, що він продовжує зберігати перевагу над потенційними суперниками-республіканцями – Трампом і губернатором Флориди Роном ДеСантісом.

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