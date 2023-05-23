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Орбан: Надеюсь, Трамп станет президентом

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 18:02

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что Дональд Трамп победит на выборах президента США в 2024 году.

Как пишет "Европейская правда", такое Орбан заявил во время интервью редактору Bloomberg в Катаре во вторник.

На вопрос, надеется ли венгерский премьер на победу Трампа на будущих президентских выборах, он сказал: "Я надеюсь на это" – и скрестил пальцы.

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Другого потенциального кандидата от Республиканской партии на выборах президента США Рона ДеСантиса Орбан также назвал хорошим, но, по его словам, "я принадлежу к клубу ветеранов, а ветераны поддерживают друг друга".

В то же время премьер Венгрии отказался прямо критиковать действующего президента Штатов Джо Байдена, сказав, что это "не хорошая бизнес-идея". Он раскритиковал американских демократов в целом, обвинив их в стремлении "заставлять нас определенным образом жить".

"Нам это не нравится. У нас – своя культура, культура определяет, как мы живем. Поэтому не вмешивайтесь, не поучайте, не говорите, что хорошо, что плохо. Нам это не нравится. И Дональд Трамп это понимает. И это важно", – добавил он.

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Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц считает действующего президента США Байдена "лучше" предшественника Трампа. Оба уже объявили о намерениях во второй раз бороться за президентский пост на выборах 2024 года.

Хотя около половины членов его Демократической партии считают, что он не должен переизбираться, опросы свидетельствуют, что он продолжает сохранять преимущество над потенциальными соперниками-республиканцами – Трампом и губернатором Флориды Роном ДеСантисом.

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Темы: ОрбанТрамп
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