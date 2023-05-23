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Орбан: Надеюсь, Трамп станет президентом

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 18:02

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что Дональд Трамп победит на выборах президента США в 2024 году.

Как пишет "Европейская правда", такое Орбан заявил во время интервью редактору Bloomberg в Катаре во вторник.

На вопрос, надеется ли венгерский премьер на победу Трампа на будущих президентских выборах, он сказал: "Я надеюсь на это" – и скрестил пальцы.

Другого потенциального кандидата от Республиканской партии на выборах президента США Рона ДеСантиса Орбан также назвал хорошим, но, по его словам, "я принадлежу к клубу ветеранов, а ветераны поддерживают друг друга".

В то же время премьер Венгрии отказался прямо критиковать действующего президента Штатов Джо Байдена, сказав, что это "не хорошая бизнес-идея". Он раскритиковал американских демократов в целом, обвинив их в стремлении "заставлять нас определенным образом жить".

"Нам это не нравится. У нас – своя культура, культура определяет, как мы живем. Поэтому не вмешивайтесь, не поучайте, не говорите, что хорошо, что плохо. Нам это не нравится. И Дональд Трамп это понимает. И это важно", – добавил он.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц считает действующего президента США Байдена "лучше" предшественника Трампа. Оба уже объявили о намерениях во второй раз бороться за президентский пост на выборах 2024 года.

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Хотя около половины членов его Демократической партии считают, что он не должен переизбираться, опросы свидетельствуют, что он продолжает сохранять преимущество над потенциальными соперниками-республиканцами – Трампом и губернатором Флориды Роном ДеСантисом.

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Темы: ОрбанТрамп
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