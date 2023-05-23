Більшість у ЄС підтримує збільшення фонду, з якого допомагають Україні зброєю – Боррель

"Переважна більшість" держав-членів Європейського Союзу підтримують пропозицію збільшення Європейського фонду миру, який, зокрема, використовується і для військової допомоги Україні, на 3,5 мільярда євро.

Про це на брифінгу за підсумками засідання міністрів оборони держав ЄС у вівторок заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, передає кореспондент "Європейської правди".

"Переважна більшість держав-членів сказали, що підтримують збільшення фінансування Європейського фонду миру на ще 3,5 мільярда євро", – зазначив Боррель.

Він додав, що збільшення фонду дозволить забезпечити фінансування допомоги не лише Україні, а й іншим державам – між ними нові кошти розподілять приблизно порівну. "Нам потрібно брати до уваги потреби, які виникають і в інших частинах світу", – зауважив топ-дипломат ЄС.

Окремо Боррель зазначив, що згоди про виділення Україні чергового траншу з Європейського фонду миру в розмірі 500 мільйонів євро досягти поки не вдалось.

"Ми ще обговорюємо це. І я сподіваюсь, що всі перешкоди на шляху схвалення цієї суми вдасться подолати до кінця тижня. Це обговорюється в технічних комітетах, та на сьогодні єдності немає", – пояснив голова дипломатії Євросоюзу.

Європейський фонд миру – це позабюджетний інструмент, загальний обсяг якого наразі становить майже 8 мільярдів євро. Із нього державам-членам ЄС компенсують частину військових витрат, які вони передають Україні. Загалом із фонду вже витрачено близько 4,6 мільярда євро на військову допомогу Україні.

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Водночас завдяки Європейському фонду миру ЄС підтримує й багато інших країн, як-то Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван і Мавританія.

В останні дні Угорщина заблокувала черговий транш у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру. Голова угорського МЗС Петер Сійярто дав зрозуміти, що все це відбувається виключно через внесення Україною угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.