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Большинство в ЕС поддерживает увеличение фонда, из которого помогают Украине оружием - Боррель

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 18:13

"Подавляющее большинство" государств-членов Европейского Союза поддерживают предложение об увеличении Европейского фонда мира, который в том числе используется и для военной помощи Украине, на 3,5 миллиарда евро.

Об этом на брифинге по итогам заседания министров обороны государств ЕС во вторник заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондент "Европейской правды".

"Подавляющее большинство государств-членов сказали, что поддерживают увеличение финансирования Европейского фонда мира на еще 3,5 миллиарда евро", – отметил Боррель.

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Он добавил, что увеличение фонда позволит обеспечить финансирование помощи не только Украине, но и другим государствам – между ними новые средства распределят примерно поровну. "Нам нужно принимать во внимание потребности, которые возникают и в других частях мира", – отметил топ-дипломат ЕС. 

Отдельно Боррель отметил, что согласия о выделении Украине очередного транша из Европейского фонда мира в размере 500 миллионов евро достичь пока не удалось. 

"Мы еще обсуждаем это. И я надеюсь, что все препятствия на пути одобрения этой суммы удастся преодолеть до конца недели. Это обсуждается в технических комитетах, но на сегодня единства нет", – пояснил глава дипломатии Евросоюза.

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Европейский фонд мира – это внебюджетный инструмент, общий объем которого сейчас составляет почти 8 миллиардов евро. Из него государствам-членам ЕС компенсируют часть военных расходов, которые они передают Украине. Всего из фонда уже потрачено около 4,6 миллиарда евро на военную помощь Украине.

В то же время благодаря Европейскому фонду мира ЕС поддерживает и многие другие страны, такие как Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Иордания, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания.

В последние дни Венгрия заблокировала очередной транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Глава венгерского МИД Петер Сийярто дал понять, что все это происходит исключительно из-за внесения Украиной венгерского OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

Темы: ЕСпомощь Украинеденьги
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