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Боррель: ЄС надав Україні 220 тисяч артилерійських снарядів із початку року

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 18:32

З початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.

Про це на брифінгу за підсумками засідання міністрів оборони держав ЄС у вівторок заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, передає кореспондент "Європейської правди".

Боррель нагадав, що схвалений Радою Євросоюзу план передбачає три аспекти: передання артилерійських снарядів із запасів держав ЄС, спільні закупівлі в оборонних компаній та інвестиції в промислові потужності.

Говорячи про надання артилерійських снарядів із запасів ЄС, він зауважив, що дані "насправді набагато кращі, ніж ми мали ще десять днів тому". 

"Сьогодні я можу оголосити, що завдяки цьому конкретному напрямку держави-члени ЄС надали 220 тисяч артилерійських боєприпасів різних калібрів. І було надано 1300 ракет", – зазначив він, додавши, що це передання триватиме до 31 травня. 

Що стосується спільних закупівель снарядів в оборонної промисловості, то, за словами топ-дипломата ЄС, свій намір взяти участь у проєкті, "фактично підтвердили вісім із 24 країн, які виявили зацікавленість у цій ініціативі".

"Європейське оборонне агентство (EDA) взяло на себе ініціативу в цьому питанні, і є ще два проєкти, один з яких очолює Франція, а інший – Німеччина. Проект EDA отримає 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів", – додав він.

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Третій аспект плану – збільшення виробничих потужностей європейської промисловості – наразі перебуває на обговоренні інституцій ЄС.

"І ми сподіваємося, що таким чином ми досягнемо нашої мети – мільйон снарядів для України протягом наступних 12 місяців", – підсумував він.

Більше про наміри ЄС читайте тут: Європа готує снаряди: як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе.

Теми: ЄСзброя
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