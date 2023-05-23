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Боррель: ЕС предоставил Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов с начала года

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 18:32

С начала года в рамках инициативы по предоставлению Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов государства Европейского Союза уже передали более одной пятой части, а также ракеты.

Об этом на брифинге по итогам заседания министров обороны государств ЕС во вторник заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондент "Европейской правды".

Боррель напомнил, что одобренный Советом Евросоюза план предусматривает три аспекта: передача артиллерийских снарядов из запасов государств ЕС, совместные закупки у оборонных компаний и инвестиции в промышленные мощности.

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Говоря о предоставлении артиллерийских снарядов из запасов ЕС, он отметил, что данные "на самом деле намного лучше, чем мы имели еще десять дней назад".

"Сегодня я могу объявить, что благодаря этому конкретному направлению государства-члены ЕС предоставили 220 тысяч артиллерийских боеприпасов различных калибров. И было предоставлено 1300 ракет", – отметил он, добавив, что эта передача продлится до 31 мая.  

Что касается совместных закупок снарядов в оборонной промышленности, то, по словам топ-дипломата ЕС, свое намерение принять участие в проекте, "фактически подтвердили восемь из 24 стран, которые проявили заинтересованность в этой инициативе".

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"Европейское оборонное агентство (EDA) взяло на себя инициативу в этом вопросе, и есть еще два проекта, один из которых возглавляет Франция, а другой – Германия. Проект EDA получит 1 миллиард евро на закупку боеприпасов", – добавил он.

Третий аспект плана – увеличение производственных мощностей европейской промышленности – сейчас находится на обсуждении институтов ЕС.

"И мы надеемся, что таким образом мы достигнем нашей цели – миллион снарядов для Украины в течение следующих 12 месяцев", – подытожил он.

Больше о намерениях ЕС читайте здесь: Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.

Темы: ЕСоружие
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