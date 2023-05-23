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"ДТП під наркотиком": оголосили підозру депутатці Ар'євій, яка збила жінку на "зебрі"

"Українська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 18:51
ДТП під наркотиком: оголосили підозру депутатці Ар'євій, яка збила жінку на зебрі
ілюстративне фото

Правоохоронці повідомили про підозру депутатці Київради у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння.

Джерело: Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Дорожня пригода сталася ще 27 листопада 2022 року в Оболонському районі столиці.

За висновками експертиз, причиною виникнення дорожньо-транспортної пригоди є грубе порушення підозрюваною вимог ПДР.

Правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваної, але за даними джерела УП, - це депутатка від "Євросолідарності" Ярина Ар'єва.

 

Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем "Volkswagen Polo" в стані наркотичного сп’яніння, рухалася проспектом Степана Бандери у напрямку вулиці Богатирської.

Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, жінка не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та скоїла наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. 

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В результаті ДТП потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

Повідомляється, що 23 травня 2023 року суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 20:00 до 06:00 строком на 2 місяці.

Прокуратура не згодна з цим рішенням і буде його оскаржувати.

Довідково: Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Теми: ДТПКиївпрокуратура
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