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"ДТП под наркотиком": объявили подозрение депутату Арьевой, которая сбила женщину на "зебре"

"Украинская правда"Вторник, 23 мая 2023, 18:51
ДТП под наркотиком: объявили подозрение депутату Арьевой, которая сбила женщину на зебре
иллюстративное фото

Правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения.

Источник: Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Дорожное происшествие произошло еще 27 ноября 2022 года в Оболонском районе столицы.

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По заключению экспертиз, причиной возникновения дорожно-транспортного происшествия является грубое нарушение подозреваемой требований ПДД.

Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемой, но по данным источника УП, - это депутат от "Евросолидарности" Ярина Арьева.

 

Согласно материалам следствия, подозреваемая, управляя автомобилем "Volkswagen Polo" в состоянии наркотического опьянения, двигалась по проспекту Степана Бандеры в направлении улицы Богатырской.

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Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, женщина не смогла оценить изменение дорожной обстановки и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

В результате ДТП потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Сообщается, что 23 мая 2023 года суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста в период времени с 20:00 до 06:00 сроком на 2 месяца.

Прокуратура не согласна с этим решением и будет его обжаловать.

Справка: Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

Темы: ДТПКиевпрокуратура
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