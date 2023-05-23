ЗМІ: Посол Франції в Україні піде з посади влітку – працюватиме в Польщі
Очільник посольства Франції в Україні Етьєн де Понсен улітку піде з посади та буде призначений послом у Польщі.
Про це стало відомо виданню Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".
Ротація де Понсена є плановою, оскільки послом в Україні він є майже чотири роки. Його призначення в Польщу пов’язують із активною роллю Варшави в допомозі Києву.
Сам посол і Міністерство закордонних справ Франції офіційно не повідомляли про нове призначення. Невідомо також, хто замінить де Понсена на посаді посла в Україні.
59-річний Етьєн де Понсен був призначений послом Франції в Україні указом президента Емманюеля Макрона в липні 2019 року.
До цього часу він кілька років працював інспектором МЗС Франції, а перед цим – у Європейській службі зовнішніх дій, а також був послом Франції у Кенії та Болгарії.
Нагадаємо, новим послом Європейського Союзу в Україні стане заступниця генерального директора Європейської комісії з питань розширення Катаріна Матернова.
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