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СМИ: Посол Франции в Украине уйдет с должности летом - будет работать в Польше

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 19:21

Глава посольства Франции в Украине Этьен де Понсен летом уйдет с должности и будет назначен послом в Польше.

Об этом стало известно изданию Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Ротация де Понсена является плановой, поскольку послом в Украине он является почти четыре года. Его назначение в Польшу связывают с активной ролью Варшавы в помощи Киеву.

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Сам посол и Министерство иностранных дел Франции официально не сообщали о новом назначении. Неизвестно также, кто заменит де Понсена на посту посла в Украине.

59-летний Этьен де Понсен был назначен послом Франции в Украине указом президента Эмманюэля Макрона в июле 2019 года.

До этого времени он несколько лет работал инспектором МИД Франции, а перед этим – в Европейской службе внешних действий, а также был послом Франции в Кении и Болгарии.

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Напомним, новым послом Европейского Союза в Украине станет заместитель генерального директора Европейской комиссии по вопросам расширения Катарина Матернова.

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Темы: ФранцияПольшадипломатические отношенияМИД
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