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Губернатор Брянської області повідомив, що дрон скинув вибухівку на електропідстанцію

Олександр ШумілінВівторок, 23 травня 2023, 19:34
Губернатор Брянської області повідомив, що дрон скинув вибухівку на електропідстанцію
Фото ілюстративне

Губернатор Брянської області РФ Роман Старовойт розповів, що безпілотник скинув вибухівку на електропідстанцію у Суджанському районі.

Джерело: повідомлення Романа Старовойта

Пряма мова: "У Суджанському районі безпілотник скинув вибуховий пристрій на підстанцію. У результаті виявилися знеструмленими села Плехове, Гуєве та Горналь. Наразі ремонтні бригади розпочали відновлювальні роботи".

Деталі: За його словами, ніхто з жителів не постраждав.

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Теми: Росіявійна
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