Губернатор Брянської області повідомив, що дрон скинув вибухівку на електропідстанцію
Вівторок, 23 травня 2023, 19:34
Губернатор Брянської області РФ Роман Старовойт розповів, що безпілотник скинув вибухівку на електропідстанцію у Суджанському районі.
Джерело: повідомлення Романа Старовойта
Пряма мова: "У Суджанському районі безпілотник скинув вибуховий пристрій на підстанцію. У результаті виявилися знеструмленими села Плехове, Гуєве та Горналь. Наразі ремонтні бригади розпочали відновлювальні роботи".
Деталі: За його словами, ніхто з жителів не постраждав.
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