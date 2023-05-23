Губернатор Брянської області повідомив, що дрон скинув вибухівку на електропідстанцію

Губернатор Брянської області РФ Роман Старовойт розповів, що безпілотник скинув вибухівку на електропідстанцію у Суджанському районі.

Джерело: повідомлення Романа Старовойта

Пряма мова: "У Суджанському районі безпілотник скинув вибуховий пристрій на підстанцію. У результаті виявилися знеструмленими села Плехове, Гуєве та Горналь. Наразі ремонтні бригади розпочали відновлювальні роботи".

Деталі: За його словами, ніхто з жителів не постраждав.