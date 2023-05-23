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Губернатор Брянской области сообщил, что дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию

Александр ШумилинВторник, 23 мая 2023, 19:34
Губернатор Брянской области сообщил, что дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию
Фото иллюстративное

Губернатор Брянской области РФ Роман Старовойт рассказал, что беспилотник сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Суджанском районе.

Источник: сообщение Старовойта

Прямая речь: " В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. В результате оказались обесточеными села Плехово, Гуево и Горналь. В настоящее время ремонтные бригады приступили к восстановительным работам".

Детали: По его словам, никто из жителей не пострадал.

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Темы: Росcиявойна
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