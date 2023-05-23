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У парламенті Швейцарії проти створення групи, яка б стежила за виконанням санкцій проти РФ

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 19:52

Комісія з правових питань верхньої палати парламенту Швейцарії відхилив пропозиції створити робочу групу, відповідальну за забезпечення виконання санкцій, накладених на Росію та Білорусь.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті парламенту.

Комітет Ради кантонів заявив, що "не бачить необхідності вживати організаційних заходів у сфері застосування санкцій, пов'язаних з ситуацією в Україні". 9 голосами проти 3 він пропонує Раді кантонів відхилити дві відповідні пропозиції.

Протягом двох засідань комітет розглянув пропозицію Національної ради (нижньої палати парламенту) та пропозицію члена Ради кантонів Карло Соммаруги, які пропонували створити робочу групу, відповідальну за забезпечення виконання санкцій, накладених на Росію та Білорусь. 

Комітет відзначив той факт, що уряд Швейцарії нещодавно затвердив створення 10 додаткових посад у Державному секретаріаті з економічних питань SECO для відстеження виконання санкцій. Він також заявив, що міжвідомча співпраця в рамках федеральної адміністрації та співпраця з іноземними службами в питанні санкцій працює добре.

"Отже, комітет не бачить підстав просити Федеральну раду вжити певних організаційних заходів. Меншість членів комітету, однак, вважає, що створення робочої групи дозволило б Федеральній раді значно посилити зусилля Швейцарії у сфері застосування санкцій. Вона вважає, що робоча група дозволила б Швейцарії діяти набагато більш стратегічно і проактивно і, таким чином, надіслала б сильний сигнал з точки зору зовнішньої політики", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 травня Комісія Ради кантонів рекомендувала пом’якшити експортний контроль швейцарської військової техніки, від чого потенційно у майбутньому може отримати користь Україна. 

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Чому Швейцарія досі блокує експорт зброї в Україні дивіться у відео на нашому Youtube-каналі або читайте у матеріалі "Гроші не пахнуть". Як нейтральна Швейцарія допомагає і як блокує допомогу Україні.

Теми: ШвейцаріясанкціїРосія
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