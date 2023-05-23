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В парламенте Швейцарии против создания группы, которая бы следила за выполнением санкций против РФ

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 19:52

Комиссия по правовым вопросам верхней палаты парламента Швейцарии отклонила предложения создать рабочую группу, ответственную за обеспечение выполнения санкций, наложенных на Россию и Беларусь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте парламента.

Комитет Совета кантонов заявил, что "не видит необходимости принимать организационные меры в сфере применения санкций, связанных с ситуацией в Украине". 9 голосами против 3 он предлагает Совету кантонов отклонить два соответствующих предложения.

В течение двух заседаний комитет рассмотрел предложение Национального совета (нижней палаты парламента) и предложение члена Совета кантонов Карло Соммаруги, которые предлагали создать рабочую группу, ответственную за обеспечение выполнения санкций, наложенных на Россию и Беларусь.

Комитет отметил тот факт, что правительство Швейцарии недавно утвердило создание 10 дополнительных должностей в Государственном секретариате по экономическим вопросам SECO для отслеживания выполнения санкций. Он также заявил, что межведомственное сотрудничество в рамках федеральной администрации и сотрудничество с иностранными службами в вопросе санкций работает хорошо.

"Комитет не видит оснований просить Федеральный совет принять определенные организационные меры. Меньшинство членов комитета, однако, считает, что создание рабочей группы позволило бы Федеральному совету значительно усилить усилия Швейцарии в сфере применения санкций. Оно считает, что рабочая группа позволила бы Швейцарии действовать гораздо более стратегически и проактивно и, таким образом, послала бы сильный сигнал с точки зрения внешней политики", – говорится в сообщении.

Напомним, 12 мая Комиссия Совета кантонов рекомендовала смягчить экспортный контроль швейцарской военной техники, от чего потенциально в будущем может получить пользу Украина.

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Темы: ШвейцариясанкцииРосcия
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