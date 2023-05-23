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Додік приїхав у Москву до Путіна попри критику ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 20:38

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік прибув з візитом до Москви та зустрівся з президентом РФ Владіміром Путіним попри різку критику з боку ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Зміст зустрічі поки що невідомий, але є припущення, що під час перебування Додіка в Кремлі вони обговорюватимуть ціни на газ і газопроводи.

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На сайті Кремля поки немає інформації про зустріч. Прессекретар президента РФ раніше у вівторок підтвердив, що Путін зустрінеться з Додіком.

Як відомо, Додік підтримує тісні відносини з Росією і Путіним. Додік, який є президентом Сербської Республіки, минулого тижня заявив, що їде до Москви, щоб обговорити з Путіним економічне співробітництво і те, що, за його словами, є тиском Заходу на регіон. Він також вручить Путіну медаль, якою він заочно нагородив російського президента в січні.

У 2022 році США ввели санкції проти Додіка через його зв'язки з Росією.

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Раніше єврокомісар з питань політики сусідства і розширення Олівер Варгеї попередив Боснію і Герцеговину, яка претендує на вступ до ЄС, що союзники Євросоюзу не відвідують Росію, маючи на увазі анонсований візит Додіка до Москви.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв захищати Додіка від будь-яких санкцій.

Теми: РосіяПутінМолдова
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