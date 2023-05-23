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Додік приїхав у Москву до Путіна попри критику ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 20:38

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік прибув з візитом до Москви та зустрівся з президентом РФ Владіміром Путіним попри різку критику з боку ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Зміст зустрічі поки що невідомий, але є припущення, що під час перебування Додіка в Кремлі вони обговорюватимуть ціни на газ і газопроводи.

На сайті Кремля поки немає інформації про зустріч. Прессекретар президента РФ раніше у вівторок підтвердив, що Путін зустрінеться з Додіком.

Як відомо, Додік підтримує тісні відносини з Росією і Путіним. Додік, який є президентом Сербської Республіки, минулого тижня заявив, що їде до Москви, щоб обговорити з Путіним економічне співробітництво і те, що, за його словами, є тиском Заходу на регіон. Він також вручить Путіну медаль, якою він заочно нагородив російського президента в січні.

У 2022 році США ввели санкції проти Додіка через його зв'язки з Росією.

Раніше єврокомісар з питань політики сусідства і розширення Олівер Варгеї попередив Боснію і Герцеговину, яка претендує на вступ до ЄС, що союзники Євросоюзу не відвідують Росію, маючи на увазі анонсований візит Додіка до Москви.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв захищати Додіка від будь-яких санкцій.

Теми: РосіяПутінМолдова
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