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Додик приехал в Москву к Путину, несмотря на критику ЕС

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 20:38

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл с визитом в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на резкую критику со стороны ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Содержание встречи пока неизвестно, но есть предположение, что во время пребывания Додика в Кремле они будут обсуждать цены на газ и газопроводы.

На сайте Кремля пока нет информации о встрече. Пресс-секретарь президента РФ ранее во вторник подтвердил, что Путин встретится с Додиком.

Как известно, Додик поддерживает тесные отношения с Россией и Путиным. Додик, который является президентом Сербской Республики, на прошлой неделе заявил, что едет в Москву, чтобы обсудить с Путиным экономическое сотрудничество и то, что, по его словам, является давлением Запада на регион. Он также вручит Путину медаль, которой он заочно наградил российского президента в январе.

В 2022 году США ввели санкции против Додика из-за его связей с Россией.

Ранее еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Варгеи предупредил Боснию и Герцеговину, которая претендует на вступление в ЕС, что союзники Евросоюза не посещают Россию, имея в виду анонсированный визит Додика в Москву.

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Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал защищать Додика от любых санкций.

Темы: РосcияПутинМолдова
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