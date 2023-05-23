Лукашенко: Заспокойтесь, помирати не збираюсь

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у вівторок заявив, що був відсутній у публічному просторі через хворобу.

Про це він заявив на урядовій нараді у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на білоруське державне агентство "БелТА".

Обговорення свого стану здоров’я білоруський диктатор назвав "не більш ніж дозвільними міркування в месенджерах і телеграм-каналах".

"Аденовірус або що там було? Аденовірус. Нічого… Але оскільки в мене не було можливості лікуватися…, усе це накопичилося. Тому вмирати я не збираюся, хлопці. Ви ще мучитися зі мною будете дуже довго", – додав Лукашенко.

Він не уточнив, про яку саме хворобу йдеться, оскільки аденовіруси можуть викликати широкий спектр захворювань у людей – від гострих респіраторних захворювань до смертельних хвороб у людей із послабеною імунною системою.

Нагадаємо, про стан білоруського лідера чи про місце, де він зараз перебуває, тривалий час нічого не було відомо. З моменту урочистих заходів 9 травня в Москві та Мінську Лукашенко не з'являвся в публічному полі, жодних заходів за його особистої участі не проводили.

За даними незалежних ЗМІ, ввечері 13 травня кортеж у супроводі спецпідрозділу "Стріли" приїхав у Республіканський клінічний медичний центр Управління справами президента.

ВІДЕО ДНЯ

Лідерка об’єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська на тлі чуток про стан здоров’я самопроголошеного президента закликала готуватись "до будь-якого сценарію".