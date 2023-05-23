Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко: Заспокойтесь, помирати не збираюсь

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 21:28

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у вівторок заявив, що був відсутній у публічному просторі через хворобу.

Про це він заявив на урядовій нараді у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на білоруське державне агентство "БелТА".

Обговорення свого стану здоров’я білоруський диктатор назвав "не більш ніж дозвільними міркування в месенджерах і телеграм-каналах".

Реклама:

"Аденовірус або що там було? Аденовірус. Нічого… Але оскільки в мене не було можливості лікуватися…, усе це накопичилося. Тому вмирати я не збираюся, хлопці. Ви ще мучитися зі мною будете дуже довго", – додав Лукашенко.

Він не уточнив, про яку саме хворобу йдеться, оскільки аденовіруси можуть викликати широкий спектр захворювань у людей – від гострих респіраторних захворювань до смертельних хвороб у людей із послабеною імунною системою.

Нагадаємо, про стан білоруського лідера чи про місце, де він зараз перебуває, тривалий час нічого не було відомо. З моменту урочистих заходів 9 травня в Москві та Мінську Лукашенко не з'являвся в публічному полі, жодних заходів за його особистої участі не проводили.

ВІДЕО ДНЯ

За даними незалежних ЗМІ, ввечері 13 травня кортеж у супроводі спецпідрозділу "Стріли" приїхав у Республіканський клінічний медичний центр Управління справами президента.

Лідерка об’єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська на тлі чуток про стан здоров’я самопроголошеного президента закликала готуватись "до будь-якого сценарію".

Теми: ЛукашенкоБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко
Лукашенко заявив, що не давав гарантій безпеки Пригожину, і відбілює Путіна
Лукашенко привітав українців і порадив використати сусідство для припинення "конфронтації"
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: