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Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 21:28

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник заявил, что отсутствовал в публичном пространстве из-за болезни.

Об этом он заявил на правительственном совещании во вторник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное агентство "БелТА".

Обсуждение своего состояния здоровья белорусский диктатор назвал "не более чем праздными рассуждения в мессенджерах и телеграмм-каналах".

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"Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего... Но поскольку у меня не было возможности лечиться..., все это накопилось. Так что умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго", – добавил Лукашенко.

Он не уточнил, о какой именно болезни идет речь, поскольку аденовирусы могут вызывать широкий спектр заболеваний у людей – от острых респираторных заболеваний до смертельных болезней у людей с ослабленной иммунной системой.

Напомним, о состоянии белорусского лидера или о месте, где он сейчас находится, долгое время ничего не было известно. С момента торжественных мероприятий 9 мая в Москве и Минске Лукашенко не появлялся в публичном поле, никаких мероприятий с его личным участием не проводили.

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По данным независимых СМИ, вечером 13 мая кортеж в сопровождении спецподразделения "Стрелы" приехал в Республиканский клинический медицинский центр Управления делами президента.

Лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская на фоне слухов о состоянии здоровья самопровозглашенного президента призвала готовиться "к любому сценарию".

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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