На Чернігівщині двоє людей підірвалися на вибухівці: є загиблий
Вівторок, 23 травня 2023, 21:41
На Чернігівщині 23 травня двоє людей підірвались на вибуховому пристрої – один загинув, інший дістав поранення.
Джерело: очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram
Пряма мова: "Неподалік села Хрінівка Сновської міської територіальної громади на невідомому вибуховому пристрої підірвалося двоє людей: одна особа загинула, інша травмована.
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Співчуття родині загиблого".
Деталі: Як повідомив Чаус, за попередньою інформацією, трагедія сталася через нехтування заходами мінної безпеки.