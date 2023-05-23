На Чернігівщині двоє людей підірвалися на вибухівці: є загиблий

На Чернігівщині 23 травня двоє людей підірвались на вибуховому пристрої – один загинув, інший дістав поранення.

Джерело: очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram

Пряма мова: "Неподалік села Хрінівка Сновської міської територіальної громади на невідомому вибуховому пристрої підірвалося двоє людей: одна особа загинула, інша травмована.

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Співчуття родині загиблого".

Деталі: Як повідомив Чаус, за попередньою інформацією, трагедія сталася через нехтування заходами мінної безпеки.