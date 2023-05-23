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На Черниговщине двое людей подорвались на взрывчатке: есть погибший

Татьяна ЛозовенкоВторник, 23 мая 2023, 21:41
На Черниговщине двое людей подорвались на взрывчатке: есть погибший
Иллюстративное фото из Укринформа

На Черниговщине 23 мая два человека подорвались на взрывном устройстве – один погиб, другой получил ранения.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь: "Недалеко от села Хреновка Сновской городской территориальной общины на неизвестном взрывном устройстве подорвались два человека: один человек погиб, другой травмирован.

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Соболезнования семье погибшего".

Детали: Как сообщил Чаус, по предварительной информации, трагедия произошла из-за пренебрежения мерами минной безопасности.

Темы: Черниговская областьразминированиевойнажертвы
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