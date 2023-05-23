На Черниговщине двое людей подорвались на взрывчатке: есть погибший

На Черниговщине 23 мая два человека подорвались на взрывном устройстве – один погиб, другой получил ранения.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь: "Недалеко от села Хреновка Сновской городской территориальной общины на неизвестном взрывном устройстве подорвались два человека: один человек погиб, другой травмирован.

Соболезнования семье погибшего".

Детали: Как сообщил Чаус, по предварительной информации, трагедия произошла из-за пренебрежения мерами минной безопасности.