УП знайшла Жеваго у Парижі: він наполягає, що не знайомий з Князєвим

"Українська правда" знайшла у Парижі олігарха Костянтина Жеваго та поставила питання щодо його імовірної причетності до справи про хабар голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Джерело: розслідування УП "Олігарх чи "мушкетер"? В пошуках Костянтина Жеваго"

Пряма мова: "Не знайомий з Князєвим взагалі. Жодного разу з ним не спілкувався. Не знаю жодного його телефона. З жодним суддею Верховного суду ніколи не спілкувався".

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Деталі: Також Жеваго запевнив, що не знайомий особисто з адвокатом Олегом Горецьким, який, за версією Антикорупційного бюро, був посередником між ним та Князєвим.