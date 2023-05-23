УП нашла Жеваго в Париже: он настаивает, что не знаком с Князевым

"Украинская правда" нашла в Париже олигарха Константина Жеваго и задала ему вопрос о его вероятной причастности к делу о взятке председателю Верховного суда Всеволоду Князеву.

Источник: расследование УП Олигарх или "мушкетер"? В поисках Константина Жеваго

Прямая речь: "Не знаком с Князевым вообще. Ни разу с ним не общался. Не знаю ни одного его телефона. Ни с одним судьей Верховного суда никогда не общался".

Детали: Также Жеваго заверил, что не знаком лично с адвокатом Олегом Горецким, который, по версии Антикоррупционного бюро, был посредником между ним и Князевым.