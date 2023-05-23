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УП нашла Жеваго в Париже: он настаивает, что не знаком с Князевым

"Украинская правда"Вторник, 23 мая 2023, 23:20
УП нашла Жеваго в Париже: он настаивает, что не знаком с Князевым
Скрин с видео

"Украинская правда" нашла в Париже олигарха Константина Жеваго и задала ему вопрос о его вероятной причастности к делу о взятке председателю Верховного суда Всеволоду Князеву. 

Источник: расследование УП Олигарх или "мушкетер"? В поисках Константина Жеваго

Прямая речь: "Не знаком с Князевым вообще. Ни разу с ним не общался. Не знаю ни одного его телефона. Ни с одним судьей Верховного суда никогда не общался". 

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Детали: Также Жеваго заверил, что не знаком лично с адвокатом Олегом Горецким, который, по версии Антикоррупционного бюро, был посредником между ним и Князевым.

Темы: ЖевагосудкоррупцияВерховный суд
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