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Держдеп США про "зернову угоду": Росія продовжує вдаватися до "явних порушень"

Ольга Глущенко Середа, 24 травня 2023, 02:33
Держдеп США про зернову угоду: Росія продовжує вдаватися до явних порушень
Табличка біля будівлі Держдепу у Вашингтоні. фото ілюстративне: getty images

У Держдепі США вважають "явними порушеннями" Чорноморської зернової ініціативи з боку Росії, яка намагається перешкоджати морському трафіку з українським зерном в одному з морських портів, обумовлених угодою.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу в Вашингтоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Росія продовжує перешкоджати нормальній діяльності цієї рятівної ініціативи".

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Деталі: Він зауважив, що це не є чимось новим, адже від самого початку, відколи "висохли чорнила" на вперше укладеній зерновій угоді Росія почала скаржитися та відкрито перешкоджати їй.

"Ми повинні чітко розуміти, що тут діється: сторони домовилися забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства з трьох портів. Тепер Росія відмовляється пускати судна до одного з цих трьох, і це є явним порушенням їхніх зобов’язань у рамках Чорноморської зернової ініціативи",- пояснив Міллер.

Він нагадав, що така обструкція з боку РФ та погрози вийти з угоди загрожують підвищенням світових цін на продовольство та зменшенням доступності їжі для країн, які цього потребують найбільше.

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"Ми вкотре закликаємо Росію припинити тримати у заручниках глобальні поставки продовольства",- заявив речник Держдепартаменту США.

Теми: РосіяСШАзерно
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