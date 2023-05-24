Госдеп США о "зерновой сделке": Россия продолжает прибегать к "явным нарушениям"

В Госдепе США считают "явными нарушениями" Черноморской зерновой инициативы со стороны России, которая пытается препятствовать морскому трафику с украинским зерном в одном из морских портов, обусловленных соглашением.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Россия продолжает препятствовать нормальной деятельности этой спасительной инициативы".

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Детали: Он отметил, что это не является чем-то новым, ведь с самого начала, когда "высохли чернила" на впервые заключенном зерновом соглашении Россия начала жаловаться и открыто препятствовать ей.

"Мы должны четко понимать, что здесь происходит: стороны договорились обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия из трех портов. Теперь Россия отказывается пускать суда в один из этих трех, и это является явным нарушением их обязательств в рамках Черноморской зерновой инициативы",- пояснил Миллер.

Он напомнил, что такая обструкция со стороны РФ и угрозы выйти из соглашения угрожают повышением мировых цен на продовольствие и уменьшением доступности пищи для стран, которые в этом нуждаются больше всего.

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"Мы в очередной раз призываем Россию прекратить держать в заложниках глобальные поставки продовольствия",- заявил представитель Госдепартамента США.