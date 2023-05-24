Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині суд дозволив Google видаляти лише доведену брехню

"Європейська правда"Середа, 24 травня 2023, 07:54
У Німеччині суд дозволив Google видаляти лише доведену брехню
Фото:rozelt/Depositphotos

Федеральна судова палата Німеччини постановила, що Google та інші пошуковики мають право видаляти дражливі публікації з результатів пошуку лише в тому разі, якщо потерпілий може належною мірою довести наявність завідомо неправдивих відомостей.

Таке рішення суд виніс у вівторок, 23 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У судовому рішенні вказано, що пошуковики не зобов'язані самі проводити відповідні розслідування і виходити на постраждалих. Тим самим палата ухвалила рішення, орієнтуючись на постанову Європейського суду.

Суд розглядав справу кількох позивачів зі сфери фінансових послуг. Вони домагалися виключення цілої низки критичних статей про їхню модель капіталовкладень із результатів пошуку Google. 

Федеральна судова палата, однак, визнала виправданою лише вимогу видалити з результатів пошуку фотографії цих позивачів поза всяким контекстом.

Нагадаємо, в лютому Google вирішив боротися з дезінформацією про українських біженців у Німеччині. З цією метою дочірня компанія Google Jigsaw розширила відповідну освітню кампанію в німецькомовному інтернеті.

Читайте також – ЄС побачив привид Геббельса: Брюссель готує нові кроки у боротьбі з фейками РФ

ВІДЕО ДНЯ
Теми: соцмережіНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
соцмережі
Маск звинуватив Microsoft у несанкціонованому використанні даних соцмережі
У США перший штат заборонив TikTok
ВКонтакте з окупантами: машина російської пропаганди на тимчасово окупованих територіях
Останні новини
12:27
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
Усі новини...
Реклама: