У Німеччині суд дозволив Google видаляти лише доведену брехню

Федеральна судова палата Німеччини постановила, що Google та інші пошуковики мають право видаляти дражливі публікації з результатів пошуку лише в тому разі, якщо потерпілий може належною мірою довести наявність завідомо неправдивих відомостей.

Таке рішення суд виніс у вівторок, 23 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У судовому рішенні вказано, що пошуковики не зобов'язані самі проводити відповідні розслідування і виходити на постраждалих. Тим самим палата ухвалила рішення, орієнтуючись на постанову Європейського суду.

Суд розглядав справу кількох позивачів зі сфери фінансових послуг. Вони домагалися виключення цілої низки критичних статей про їхню модель капіталовкладень із результатів пошуку Google.

Федеральна судова палата, однак, визнала виправданою лише вимогу видалити з результатів пошуку фотографії цих позивачів поза всяким контекстом.

Нагадаємо, в лютому Google вирішив боротися з дезінформацією про українських біженців у Німеччині. З цією метою дочірня компанія Google Jigsaw розширила відповідну освітню кампанію в німецькомовному інтернеті.

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