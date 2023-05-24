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В Германии суд разрешил Google удалять только доказанную ложь

"Европейская правда"Среда, 24 мая 2023, 07:54
В Германии суд разрешил Google удалять только доказанную ложь
Фото:rozelt/Depositphotos

Федеральная судебная палата Германии постановила, что Google и другие поисковики имеют право удалять раздражающие публикации из результатов поиска только в том случае, если потерпевший может в должной мере доказать наличие заведомо ложных сведений.

Такое решение суд вынес во вторник, 23 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В судебном решении указано, что поисковики не обязаны сами проводить соответствующие расследования и выходить на пострадавших. Тем самым палата приняла решение, ориентируясь на постановление Европейского суда.

Суд рассматривал дело нескольких истцов из сферы финансовых услуг. Они добивались исключения целого ряда критических статей об их модели капиталовложений из результатов поиска Google. 

Федеральная судебная палата, однако, признала оправданным лишь требование удалить из результатов поиска фотографии этих истцов вне всякого контекста.

Напомним, в феврале Google решил бороться с дезинформацией об украинских беженцах в Германии. С этой целью дочерняя компания Google Jigsaw расширила соответствующую образовательную кампанию в немецкоязычном интернете.

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Темы: соцсетиГермания
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