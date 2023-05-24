Угорщина єдина не скасувала односторонні обмеження агроімпорту з України – Єврокомісія

Угорщина залишається єдиною з країн-сусідів України, яка до сьогодні зберігає односторонні обмеження проти українського сільськогосподарського імпорту.

Про це на брифінгу для преси в Брюсселі заявила речниця Європейської комісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсіа Феррер, пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Є все ще одна країна, яка не скасувала одноосібні заходи проти аграрного експорту з України. Це не обов’язково має відбиватися на українському транзиті (зерна. – Ред.), і не стосується усього ЄС. Але ми запропонували пакет допомоги за умови, що односторонні заходи мають бути відкликані. Країна, яка цього не зробила – Угорщина", – зазначила речниця Єврокомісії.

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Вона нагадала, що 28 квітня Єврокомісія погодила з країнами-сусідами України пакет заходів, який мав виконуватися після того, як держави скасують свої одноосібні дії проти аграрного імпорту з України.

Цей пакет також включав пряму допомогу для фермерів, що постраждали, в Польщі, Словаччині, Болгарії, Угорщині та Румунії.

"Ми мали презентацію цих заходів за участі різних країн 3 травня. Тоді ми обговорили пакет допомоги на 100 мільйонів євро та умови його розміщення. На цей момент, ми все ще чекаємо на усунення певних односторонніх заходів, які були запроваджені, до того, як ми зможемо зробити наступний крок", – додала Феррер.

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Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи отримала Єврокомісія лист від кількох країн-членів, які висловлюють протест проти виділення допомоги п’яти країнам, речниця підтвердила, що Єврокомісія отримала таке звернення.

"Я можу підтвердити, що Єврокомісія отримала такий лист у травні, тобто цього місяця. Ми невдовзі надамо відповідь. Але я не можу заздалегідь передбачати в цей момент, якою буде така відповідь", – сказала речниця Єврокомісії.

Донедавна Угорщина та Словаччина залишались єдиними країнами, які не скасували свої односторонні обмеження. Словаччина зробила це 12 травня.

Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

Згодом 12 країн ЄС поскаржилися Брюсселю на відсутність консультацій щодо угоди про українське зерно.