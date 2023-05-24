Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Угорщина єдина не скасувала односторонні обмеження агроімпорту з України – Єврокомісія

"Європейська правда"Середа, 24 травня 2023, 08:16
Угорщина єдина не скасувала односторонні обмеження агроімпорту з України – Єврокомісія
Прапор Угорщини, фото Getty Images

Угорщина залишається єдиною з країн-сусідів України, яка до сьогодні зберігає односторонні обмеження проти українського сільськогосподарського імпорту.

Про це на брифінгу для преси в Брюсселі заявила речниця Європейської комісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсіа Феррер, пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Є все ще одна країна, яка не скасувала одноосібні заходи проти аграрного експорту з України. Це не обов’язково має відбиватися на українському транзиті (зерна. – Ред.), і не стосується усього ЄС. Але ми запропонували пакет допомоги за умови, що односторонні заходи мають бути відкликані. Країна, яка цього не зробила – Угорщина", – зазначила речниця Єврокомісії.

Реклама:

Вона нагадала, що 28 квітня Єврокомісія погодила з країнами-сусідами України пакет заходів, який мав виконуватися після того, як держави скасують свої одноосібні дії проти аграрного імпорту з України. 

Цей пакет також включав пряму допомогу для фермерів, що постраждали, в Польщі, Словаччині, Болгарії, Угорщині та Румунії.

"Ми мали презентацію цих заходів за участі різних країн 3 травня. Тоді ми обговорили пакет допомоги на 100 мільйонів євро та умови його розміщення. На цей момент, ми все ще чекаємо на усунення певних односторонніх заходів, які були запроваджені, до того, як ми зможемо зробити наступний крок", – додала Феррер.

ВІДЕО ДНЯ

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи отримала Єврокомісія лист від кількох країн-членів, які висловлюють протест проти виділення допомоги п’яти країнам, речниця підтвердила, що Єврокомісія отримала таке звернення.

"Я можу підтвердити, що Єврокомісія отримала такий лист у травні, тобто цього місяця. Ми невдовзі надамо відповідь. Але я не можу заздалегідь передбачати в цей момент, якою буде така відповідь", – сказала речниця Єврокомісії.

Донедавна Угорщина та Словаччина залишались єдиними країнами, які не скасували свої односторонні обмеження. Словаччина зробила це 12 травня.

Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

Згодом 12 країн ЄС поскаржилися Брюсселю на відсутність консультацій щодо угоди про українське зерно.

Теми: Угорщинасільське господарствоторгівляУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Угорщина
Орбан дорікнув Заходу щодо України: Українці помирають, а ми їх фінансуємо
Угорщина збирається продовжити заборону на ввезення зерна з України
Зеленський зустрівся з президенткою Угорщини: поговорили про Закарпаття
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: