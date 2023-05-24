Венгрия единственная не отменила односторонние ограничения агроимпорта из Украины – Еврокомиссия

Венгрия остается единственной из стран-соседей Украины, которая до сих пор сохраняет односторонние ограничения против украинского сельскохозяйственного импорта.

Об этом на брифинге для прессы в Брюсселе заявила пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам торговли и сельского хозяйства Мириам Гарсиа Феррер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Есть все еще одна страна, которая не отменила единоличные меры против аграрного экспорта из Украины. Это не обязательно должно отражаться на украинском транзите (зерна. – Ред.), и не касается всего ЕС. Но мы предложили пакет помощи при условии, что односторонние меры должны быть отозваны. Страна, которая этого не сделала – Венгрия", – отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она напомнила, что 28 апреля Еврокомиссия согласовала со странами-соседями Украины пакет мер, который должен был выполняться после того, как государства отменят свои единоличные действия против аграрного импорта из Украины.

Этот пакет также включал прямую помощь для фермеров, пострадавших в Польше, Словакии, Болгарии, Венгрии и Румынии.

"Мы имели презентацию этих мероприятий с участием разных стран 3 мая. Тогда мы обсудили пакет помощи на 100 миллионов евро и условия его размещения. На данный момент, мы все еще ждем устранения определенных односторонних мер, которые были введены, до того, как мы сможем сделать следующий шаг", – добавила Феррер.

Отвечая на вопрос журналистов о том, получила ли Еврокомиссия письмо от нескольких стран-членов, которые выражают протест против выделения помощи пяти странам, пресс-секретарь подтвердила, что Еврокомиссия получила такое обращение.

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"Я могу подтвердить, что Еврокомиссия получила такое письмо в мае, то есть в этом месяце. Мы вскоре предоставим ответ. Но я не могу заранее предвидеть в этот момент, каким будет такой ответ", – сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

До недавнего времени Венгрия и Словакия оставались единственными странами, которые не отменили свои односторонние ограничения. Словакия сделала это 12 мая.

Напомним, 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен.

Впоследствии 12 стран ЕС пожаловались Брюсселю на отсутствие консультаций по соглашению об украинском зерне.