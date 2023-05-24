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НАЗК виявило порушення у фінансуванні "Слуги народу"

Альона Мазуренко Середа, 24 травня 2023, 09:36
НАЗК виявило порушення у фінансуванні Слуги народу
фото: СН

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у фінансуванні партії "Слуга народу" і надіслало відповідну інформацію до Нацполіції.

Джерело: НАЗК

Дослівно: "Три фізичні особи здійснили грошовий внесок на рахунок політичної партії "Слуга народу" на загальну суму 2 млн 896 тис. грн. Але НАЗК встановило, що ці громадяни не мали відповідних доходів для таких внесків".

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Деталі: У НАЗК стверджують, що це може свідчити про те, що особи, які здійснили внески, насправді тільки розпоряджалися коштами третіх осіб, котрі мали намір зберегти анонімність фінансування політичної партії.

Українське законодавство не допускає здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом.

НАЗК надіслало обґрунтований висновок про вчинене кримінальне правопорушення до Нацполіції для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та проведення досудового розслідування.

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Теми: НАЗКСлуга народу
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