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НАПК выявило нарушения в финансировании "Слуги народа"

Алена МазуренкоСреда, 24 мая 2023, 09:36
НАПК выявило нарушения в финансировании Слуги народа
фото: СН

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки уголовного преступления в финансировании партии "Слуга народа" и направило соответствующую информацию в Нацполицию.

Источник: НАПК

Дословно: "Три физических лица осуществили денежный взнос на счет политической партии "Слуга народа" на общую сумму 2 млн 896 тыс. грн. Но НАПК установило, что эти граждане не имели соответствующих доходов для таких взносов".

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Детали: В НАПК утверждают, что это может свидетельствовать о том, что лица, которые осуществили взносы, на самом деле только распоряжались средствами третьих лиц, которые намеревались сохранить анонимность финансирования политической партии.

Украинское законодательство не допускает осуществления взносов в поддержку политических партий анонимными лицами или лицами под псевдонимом.

НАПК направило обоснованное заключение о совершенном уголовном правонарушении в Нацполицию для внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований и проведения досудебного расследования.

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Темы: НАПКСлуга народа
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