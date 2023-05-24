За добу двоє людей загинули та 17 дістали поранення внаслідок обстрілів

Двоє людей загинули та 17 дістали поранення внаслідок обстрілів за минулу добу, одна людина загинула та одна постраждала через підрив на міні.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: На Чернігівщині за добу – 4 обстріли. Всього зафіксовано 40 вибухів. Корюківський та Новгород-Сіверський райони: ворог вів вогонь із мінометів та артилерії. Без жертв та руйнувань.

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У понеділок в Корюківському районі 2 чоловіків підірвались на міні – один загинув, один травмований.

Сумщина: вночі росіяни здійснили обстріли Хотінської громади. Били по території громади з міномету (4 вибухи) та АГС – 6 вибухів. Попередньо – без людських втрат та руйнувань.

У понеділок зранку з території РФ по околицям смт Велика Писарівка, росіяни гатили з РСЗВ – 4 вибухи. Було пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, автокран, трактор, іншу техніку. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 37 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Шалигинська, Новослобідська, Білопільська, Юнаківська, Краснопільська громади.

Запорізька: 102 обстріли здійснив ворог за добу в області: три авіаудари, 7 атак БПЛА та 92 артилерійських удари.

23 населені пункти Пологівського та Василівського районів були під вогнем окупанта: Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Чарівне, Степове, Залізничне та інші прифронтові села. Люди не постраждали.

Наразі зафіксовано руйнування 26 цивільних об'єктів: приватні будинки та квартири. Дані щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина: у понеділок під ворожим ударом були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Агресор гатив з важкої артилерії. Люди не постраждали.

Пошкоджений готель та 6 приватних будинків. 4 господарські споруди потрощені, одна – зруйнована. Побитий газопровід.

Харківщина: цієї ночі рятувальники рази гасили пожежі у Великобурлуцькій громаді.

У с. Плоске Куп’янського району внаслідок обстрілу горіло приміщення школи, також внаслідок обстрілу горіли офісні приміщення адміністративної будівлі та Будинок культури. За попередніми даними, окупанти завдали атаки "Шахедами". Без постраждалих

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару поблизу Довжанки, Стогнії, Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Липці, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Котлярівки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Мала Шапківка, Кіндрашівка, Куп'янськ, Табаївка і Берестове Харківської області.

В с. Липці Харківського району, внаслідок обстрілів окупантів пошкоджені приватні будинки, вибиті вікна. Потерпілих немає.

Орієнтовно після 10.30 ворог завдав інтенсивних ударів по м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки, прибудинкові території та транспортні засоби. У м. Вовчанськ під час обстрілу отримав міно-вибухову травму чоловік 33 років, стан середньої тяжкості. У с. Липці Липецької ОТГ внаслідок обстрілу горів гараж, без постраждалих. У м. Куп’янськ звернувся до медиків 56-річний чоловік із вибуховою травмою, стан середній.

Луганщина: ворог намагався штурмувати Білогорівку, наземні атаки росіян підтримувалися артилерією та авіацією, але успіху вони не досягли.

Артилерійських та мінометних обстрілів минулої доби зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка. За добу противник здійснив 95 обстрілів (418 снарядів).

Противник продовжує використовувати цивільні медичні заклади у власних цілях. Так, у Центральній районній лікарні Біловодська, яку загарбники перетворили на військовий шпиталь, не залишилося вільних місць – заклад переповнений російськими окупантами з пораненнями різного ступеня важкості.

Донеччина: протягом доби росіяни здійснили 24 обстріли, обстріляли 10 населених пунктів.

Під обстрілами були: Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Торецьк, Часів Яр, с.Карлівка, с.Миколаївка, с.Новодмитрівка, смт Велика Новосілка, смт Ямпіль.

Пошкоджено 25 житлових будинків (з них 10 – багатоквартирних), залізнична колія, приміщення храму, будинок культури, школа, будівля "Укртелеком", приміщення сільської ради, приміщення ПрАТ "АКХЗ".

За добу на Донеччині: 11 поранених, у тому числі – дитина.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого одна людина постраждала. Пошкоджено та частково зруйновано приватні будинки, автівку, об'єкти інфраструктури. Також пошкоджень зазнали лінії -газо, -електропередач та мережі Інтернет. Наразі все відновлено.

Крім того ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 64 обстріли (271 снаряд), з них по м. Херсон — 11 обстрілів (47 снаряди).

Російські військові поцілили у райони 21 населеного пункту області; об‘єкти соціальної інфраструктури у Бериславському районі. Вкотре російська армія бʼє по Козацькому Новокаховської громади.

Через ранковий мінометний обстріл загинула 62-річна жінка. Ще двоє людей дістали поранення. Їх шпиталізували. Також окупанти обстріляли Львове Тягинської громади. На жаль, 71-річний чоловік загинув, а 49-річний – дістав поранення.

Всього за добу через російську агресію дві людини загинуло, троє дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 91 особу.