За сутки два человека погибли и 17 получили ранения в результате обстрелов

В результате обстрелов за минувшие сутки два человека погибли и 17 получили ранения, один человек погиб и один пострадал из-за подрыва на мине.

Источник: сводка ОВА

Детали: На Черниговщине за сутки - 4 обстрела. Всего зафиксировано 40 взрывов. Корюковский и Новгород-Северский районы: враг вел огонь из минометов и артиллерии. Без жертв и разрушений.

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В понедельник в Корюковском районе 2 мужчин подорвались на мине - один погиб, один травмирован.

Сумщина: ночью россияне совершили обстрелы Хотинской общины. Били по территории общины из миномета (4 взрыва) и АГС - 6 взрывов. Предварительно - без человеческих потерь и разрушений.

В понедельник утром с территории РФ по окрестностям пгт Великая Писаревка, россияне били из РСЗО - 4 взрыва. Был поврежден частный жилой дом, гараж, автокран, трактор, другая техника. Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.

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В течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничных общин. Зафиксировано 37 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Шалыгинская, Новослободская, Белопольская, Юнаковская, Краснопольская громады.

Запорожская: 102 обстрела совершил враг за сутки в области: три авиаудара, 7 атак БПЛА и 92 артиллерийских удара.

23 населенных пункта Пологовского и Васильевского районов были под огнем оккупанта: Гуляйполе, Орехов, Малая Токмачка, Чаривне, Степное, Железнодорожное и другие прифронтовые села. Люди не пострадали.

Сейчас зафиксировано разрушение 26 гражданских объектов: частные дома и квартиры. Данные о последствиях уточняются.

Днепропетровщина: в понедельник под вражеским ударом были Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Агрессор бил из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.

Поврежден отель и 6 частных домов. 4 хозяйственные постройки разбиты, одна - разрушена. Разбитый газопровод.

Харьковщина: этой ночью спасатели разы тушили пожары в Великобурлукской громаде.

В с. Плоское Купянского района в результате обстрела горело помещение школы, также в результате обстрела горели офисные помещения административного здания и Дом культуры.

По предварительным данным, оккупанты нанесли атаку "Шахедами". Без пострадавших

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар вблизи Должанки, Стогнии, Уды, Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Липцы, Нескучное, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары возле Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Каменка, Тополя, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Малая Шапковка, Кондрашовка, Купянск, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

В с. Липцы Харьковского района, в результате обстрелов оккупантов повреждены частные дома, выбиты окна. Пострадавших нет.

Ориентировочно после 10.30 враг нанес интенсивные удары по г. Волчанск Чугуевского района. Повреждены жилые дома, придомовые территории и транспортные средства.

В г. Волчанск во время обстрела получил мино-взрывную травму мужчина 33 лет, состояние средней тяжести. В с. Липцы Липецкой ОТГ в результате обстрела горел гараж, без пострадавших.

В г. Купянск обратился к медикам 56-летний мужчина со взрывной травмой, состояние среднее.

Луганщина: враг пытался штурмовать Белогоровку, наземные атаки россиян поддерживались артиллерией и авиацией, но успеха они не достигли.

Артиллерийским и минометным обстрелам за прошедшие сутки подверглись Стельмаховка, Невское и Белогоровка. За сутки противник совершил 95 обстрелов (418 снарядов).

Противник продолжает использовать гражданские медицинские учреждения в собственных целях.

Так, в Центральной районной больнице Беловодска, которую захватчики превратили в военный госпиталь, не осталось свободных мест - заведение переполнено российскими оккупантами с ранениями различной степени тяжести.

Донецкая область: в течение суток россияне совершили 24 обстрела, обстреляли 10 населенных пунктов.

Под обстрелами были: Авдеевка, Константиновка, Красногоровка, Торецк, Часов Яр, с.Карловка, с.Николаевка, с.Новодмитровка, пгт Великая Новоселка, пгт Ямполь.

Повреждены 25 жилых домов (из них 10 - многоквартирных), железнодорожный путь, помещение храма, дом культуры, школа, здание "Укртелеком", помещение сельского совета, помещение ЧАО "АКХЗ".

За сутки в Донецкой области: 11 раненых, в том числе - ребенок.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады, в результате чего один человек пострадал. Повреждены и частично разрушены частные дома, автомобиль, объекты инфраструктуры. Также повреждения получили линии -газо, -электропередач и сети Интернет. Сейчас все восстановлено.

Кроме того вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 64 обстрела (271 снаряд), из них по г. Херсон - 11 обстрелов (47 снарядов).

Российские военные попали в районы 21 населенного пункта области; объекты социальной инфраструктуры в Бериславском районе. В очередной раз российская армия бьет по Казацкому Новокаховской громады.

Из-за утреннего минометного обстрела погибла 62-летняя женщина. Еще два человека получили ранения. Их госпитализировали.

Также оккупанты обстреляли Львов Тягинской громады. К сожалению, 71-летний мужчина погиб, а 49-летний - получил ранения.

Всего за сутки из-за российской агрессии два человека погибли, трое получили ранения.

С деоккупированной территории области эвакуирован 91 человек.