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Резніков зустрівся з міністром оборони Британії в Києві

Олена РощінаСереда, 24 травня 2023, 11:01
Резніков зустрівся з міністром оборони Британії в Києві
Олексій Резніков зустрівся з Беном Воллесом у Києві, фото з Facebook Міноборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся в Києві з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, вони говорили про підготовку українських військових і передачу Україні далекобійних ракет "Storm Shadow" та іншого озброєння.

Джерело: Міністерство оборони України

Деталі: Резніков повідомив, що обговорював із Воллесом НАТОвську перспективу України в контексті майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі.

Ішлося й про бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру президента України Володимира Зеленського, повідомив міністр.

Резніков додав, що обговорив із Воллесом пріоритети щодо озброєння України для досягнення перемоги, "особливо щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу на дальніх дистанціях, такої як Storm Shadow".

Міністр оборони Великої Британії зазначив, що ракети Storm Shadow стали першою зброєю такого типу, що була надана Україні партнерами.

Пряма мова Воллеса: "Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великі дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками. 

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Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування Росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі".

Пряма мова Резнікова: "Ми поговорили про продовження підготовки наших військовослужбовців на Британській території, про головні пріоритети та акценти стосовно цих тренувань. 

У нас була нагода потиснути руки пілотам, які навчалися у Великій Британії й уже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow".

Деталі: Міністр оборони Великої Британії під час зустрічі з українським колегою висловив свою прихильність стосовно візитів до України та спілкування з військовими.

"Я завжди отримую задоволення від візитів до столиці, від спілкування не лише зі своїм візаві, а й з військовими, обговорюючи їхні плани та амбіції й те, яким чином я можу більше залучатися до допомоги щодо реалізації цих планів", – сказав Воллес.

Цьому передувало: Минулого тижня Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Також британський уряд заявив про наміри передати Україні сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 км.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон натякнув на передачу Україні далекобійних ракет.

Теми: Велика БританіяРезніковзброядопомога Україні
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