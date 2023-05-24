Резников встретился с министром обороны Британии в Киеве

Алексей Резников встретился с Беном Уоллесом в Киеве, фото из Facebook Минобороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился в Киеве с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, они говорили о подготовке украинских военных и передаче Украине дальнобойных ракет "Storm Shadow" и другого вооружения.

Источник: Министерство обороны Украины

Детали: Резников сообщил, что обсуждал с Уоллесом НАТОвскую перспективу Украины в контексте предстоящего саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Речь шла и о видении Украины относительно стабилизации мира в Европе, используя формулу мира президента Украины Владимира Зеленского, сообщил министр.

Резников добавил, что обсудил с Уоллесом приоритеты по вооружению Украины для достижения победы, "особенно по оружию, которое дает возможность наносить поражение врагу на дальних дистанциях, такого как Storm Shadow".

Министр обороны Великобритании отметил, что ракеты Storm Shadow стали первым оружием такого типа, которое было предоставлено Украине партнерами.

Прямая речь Уоллеса: "Украина получила ракеты Storm Shadow, которые могут быть использованы на большие дальности. Это одни из первых ракет большой дальности, которые предоставлены Украине ее союзниками.

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Мы предоставили такой вид вооружения из-за постоянного применения Россией ее оружия большой дальности, которое она использует для того, чтобы вредить гражданскому населению и гражданской критической инфраструктуре".

Прямая речь Резникова: "Мы поговорили о продолжении подготовки наших военнослужащих на Британской территории, о главных приоритетах и акцентах относительно этих тренировок.

У нас была возможность пожать руки пилотам, которые учились в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow",

Детали: Министр обороны Великобритании во время встречи с украинским коллегой выразил свою благосклонность к визитам в Украину и общению с военными.

"Я всегда получаю удовольствие от визитов в столицу, от общения не только со своим визави, но и с военными, обсуждая их планы и амбиции и то, каким образом я могу больше приобщиться к помощи в реализации этих планов", – сказал Уоллес.

Этому предшествовало: На прошлой неделе Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Также британское правительство заявило о намерениях передать Украине сотни новых ударных беспилотников с дальностью полета более 200 км.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет.