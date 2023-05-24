Третій за місяць співробітник відділу благоустрою Києва попався на хабарі

У Києві на хабарі затримали виконувача обов’язків начальника відділу з питань благоустрою.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, виконувач обов’язків начальника відділу з питань благоустрою та контролю за охороною природного середовища одного із районів столиці після перевірки документів на здійснення діяльності СТО, почав вимагати у керівника автосервісу щомісячну плату у розмірі 10 тисяч гривень за подальше безперешкодне здійснення діяльності.

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У випадку ж відмови від надання грошових коштів він попередив підприємця про демонтаж приміщення.

При цьому, під час спілкування з підприємцем, посадовець наголосив, що враховуючи, що він є новопризначеним керівником підрозділу, всі "питання" необхідно вирішувати з ним.

Не зупинила посадовця від протиправних дій навіть обізнаність про нещодавнє викриття керівника та головного спеціалісту цього ж відділу на одержанні неправомірної вигоди, наголошують у прокуратурі.

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За результатом оперативних заходів правоохоронці задокументували одержання посадовцем хабаря.

На цей час громадянину повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Встановлюється коло осіб, причетних до корупційного правопорушення.

У прокуратурі зауважують, що посадові особи вказаного підрозділу РДА протягом останнього місяця вже двічі викривались Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва під час одержання неправомірної вигоди.

Так, окружною прокуратурою повідомлено про підозру начальнику вказаного відділу за фактом одержання неправомірної вигоди за дозвіл" на здійснення стихійної торгівлі.

Також повідомлено про підозру головному спеціалісту цього відділу за фактом одержання неправомірної вигоди за "дозвіл" на розміщення кав’ярні.