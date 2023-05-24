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Третий за месяц сотрудник отдела благоустройства Киева попался на взятке

Валентина РоманенкоСреда, 24 мая 2023, 12:37
Третий за месяц сотрудник отдела благоустройства Киева попался на взятке
фото прокуратуры

В Киеве на взятке задержали исполняющего обязанности начальника отдела по вопросам благоустройства.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам благоустройства и контроля за охраной природной среды одного из районов столицы после проверки документов на осуществление деятельности СТО, начал требовать у руководителя автосервиса ежемесячную плату в размере 10 тысяч гривен за дальнейшее беспрепятственное осуществление деятельности.

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В случае же отказа от предоставления денежных средств он предупредил предпринимателя о демонтаже помещения.

При этом, во время общения с предпринимателем, чиновник подчеркнул, что учитывая, что он является новоназначенным руководителем подразделения, все "вопросы" необходимо решать с ним.

Не остановила чиновника от противоправных действий даже осведомленность о недавнем разоблачении руководителя и главного специалиста этого же отдела на получении неправомерной выгоды, отмечают в прокуратуре.

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По результатам оперативных мероприятий правоохранители задокументировали получение должностным лицом взятки.

В настоящее время гражданину сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

 

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются. Устанавливается круг лиц, причастных к коррупционному правонарушению.

В прокуратуре отмечают, что должностные лица указанного подразделения РГА в течение последнего месяца уже дважды разоблачались Соломенской окружной прокуратурой города Киева во время получения неправомерной выгоды.

Так, окружной прокуратурой сообщено о подозрении начальнику указанного отдела по факту получения неправомерной выгоды за разрешение на осуществление стихийной торговли.

Также сообщено о подозрении главному специалисту этого отдела по факту получения неправомерной выгоды за "разрешение" на размещение кафе.

Темы: Киеввзяткапрокуратура
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